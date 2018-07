Vom Videospiel zur Realität #013 – Die bittere Wahrheit

Es wer einmal… ein Märchen… ein Projekt… ein guter Vorsatz. Das Jahr ist nun mehr als halb vorbei und eigentlich sollte es ein Projekt geben. Immerhin habe ich jede Menge Geld in dieses Projekt gesteckt. Gitarre, Gitarrengurt, Vertärker, Gitarrentasche, Kabel, Würde und vieles mehr. Ich habe mich hier geoutet und wollte innerhalb von 60 Tagen Gitarre spielen lernen und fast wäre es mir auch geglückt. Ich bin wirklich weiter gekommen und habe einiges gelernt, aber dann…

Hundert Sachen, tausend Kleinigkeiten und viele Ausreden. Ich bin wirklich an einem Punkt angelangt an dem ich Probleme bekommen habe. Meine Finger, ich glaube mit mittlerweile 39 Jahren bin ich bei weitem nicht mehr so biegsam wie ein Jugendlicher und dieser Punkt wird mich behindern. Aktuell habe ich heute noch einmal versucht die Gitarre in die Hand zu nehmen. Generell habe ich noch die Chancen meine Fähigkeiten auszubauen. Ganz verlernt habe ich noch nicht alles, aber ich habe viele meiner Fähigkeiten seit der Vorletzten Folge verloren.

Eines muss ich auf jeden Fall sagen Rocksmith hat mir bisher schon viel Spaß gemacht und wird mir auch in Zukunft sicherlich noch einige beibringen können, aber irgendwie glaube ich das ich es nicht das ich das noch schaffe. Ich befürchte das sich auch das Projekt Rocksmith in die Reihe der zu ambitionierten Projekte die ich total lieb habe und unbedingt machen will aber irgendwie aus tausend anderen Gründen nicht zuende bringen kann. Das tut mir leid, aber ich bleibe dran. Ich werde dieses Projekt wiederaufnehmen, dafür war meine Gitarre zu teuer.

Ich will nur alle interessierten in Kenntnis setzen das dieses Projekt zwar aufgeschoben ist und ich massive Probleme bei der Umsetzung habe aber es ist nicht aufgehoben. Gitarre spielen ist immernoch ein Wunsch von mir, den ich versuchen werde umzusetzen. Die 60 Tage Geschichte ist aber längst gegessen. ich glaube einige von euch haben es mittlerweile schon abgeschrieben, ich auf jeden Fall nicht! Ich arbeite nur aktuell wichtigere Projekte ab unsere Bundesregierung hat uns ja auch einige Steine in den Weg gelegt.

Aber lasst uns an dieser Stelle nicht meckern, es gibt genug negatives auf der Welt. Ich will euch nur sagen das ich weiter dran bleibe…

euer Frank!