Vodafone offenbart: Glasfaser in Deutschland ein Witz!

Vodafone Chef Hannes Ametsreiter hat auf der Herbstkonferenz der Telekommunikationanbieter endlich einmal Tacheles geredet. Damit müssten wir den Guten eigentlich als Ehrenmitglied von Playstation Choice führen, machen wir aber nicht, weil er uns kein Glasfaser Internet liefern kann! Laut Ametsreiter sei der Glasfaser Internetausbau in Duetschland ein schlechter Witz. Nahezu alle Anbieter setzen heutzutage noch auf Kupferkabel, 5G Internet Frequenzen sind bisher noch nicht einmal Testweise verfügbar. Gerade einmal 1,5% aller Haushalte in Deutschland können sich auf ultraschnelles Internet via Glasfaser verlassen. Damit ist Deutschland, bis auf ein einziges Land, Schlusslicht von 29 Ländern im direkten Vergleich!

Auch das Bundesverkehrsministerium gab bei dieser Konferenz zu das man „In der Tat ein bisschen aufholen müsse“. Wir denken an dieser Stelle das lächerlich nicht ganz der richtige Ausdruck ist. Wir dümpeln hier mit einer „bis zu 16K“ Leitung herum die stabil maximal 11 erreicht. Das Upload mit leppischen um die 600 Kilobit die unsere Leitung wirklich bietet nerven mehr als nur ein bisschen.

Während nagelneue DSlams bei uns montiert werden meint unser Internetanbieter das ein Geschwindigkeitsupgrade frühestens nächstes Jahr im März möglich wäre. Neukunden erhalten die Geschwindigkeit sofort… armselig…

