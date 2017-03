Vikings – Wolves of Midgard präsentiert sich im neuen „Feature Trailer“

Die Entwickler Games Farm und der Publisher Kalypso Media veröffentlichten heute einen kurzen Teaser Trailer zum kommenden Action-RPG Vikings – Wolves of Midgard. In dem 30 Sekunden langen Trailer werden uns die wichtigsten Features des Spiels aufgezeigt, darunter der 2 Spieler-Koop-Online-Modus.

„Vikings – Wolves of Midgard spielt im Schatten von Ragnarök – dem Ende aller Tage. Aber als die Jotan anfangen, die Fire und Frost Giants (Feuer- und Frostriesen) unter ihrer Flagge in Vorbereitung auf ihren Marsch auf Asgard zu vereinen, treffen sie auf einen ausgestoßenen Wikinger-Klan namens Ulfung – der Wolf Clan (Wolfsklan). Ihr schlüpft in die Rolle des Stammeshäuptlings und findet euer Dorf bei eurer Rückkehr durch einen Angriff der Jotun zerstört vor. Infolge des Konflikts bleiben nur noch eine Handvoll Überlebende zurück und es wird fortan eure Aufgabe sein, eure Heimat wieder aufzubauen und gegen die dunklen Mächte zu kämpfen, die versuchen, die neun Reiche ins Verderben zu stürzen.“

Das Spiel soll bereits am 24.März 2017 für Playstation 4, Xbox One, PC und Mac veröffentlicht werden.

