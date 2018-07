Victor Vran Overkill Edition für Switch erscheint bald

Von den Kritikern und der Fachpresse gefeiert, von seinen Fans geliebt und selbst von den Fans der direkten Konkurrenz als gut befunden kommt Dämonenjäger Victor Vran jetzt auch auf die mobilen Konsolen. Die Switch Version von Victor Vran wird allerdings

wie zu erwarten war ebenfalls als Overkill Edition an den Markt gehen und die gleichen Inhalte bieten wie die Playstation Variante oder die aktuellen Steam Varianten. Die Overkill Edition des beliebten Hack´n´Slay Horror Spieles entführt euch wieder einmal zurück in einve verfluchte Welt in der es viele Geheimnisse aufzudecken gilt und einen Uralten Fluch zu brechen gibt. Hier die Highlights der Vivtor Vran Overkill Edition für Nintendo Switch:

• Erlebe das vollständige Action-RPG

• Erkunde mehr als 50 Orte, unter anderem von Motörhead inspirierte Welten

• 10 unterschiedliche Waffentypen, inklusive Gitarren und Revolver

• Unendlicher Spielspaß in den Fractured Worlds

• 10 Dämonenarten stellen sich dir in den Weg

• Besiege deine Feinde in dynamischen Kämpfen

• Wähle aus 12 spielverändernden Outfits

• Baue dir mit deiner Beute deine eigene Heldenklasse

• Beschwöre 19 verschiedene Dämonenkräfte, um deine Feinde zu vernichten

• Werde der Victor in der Zirkus PVP-Arena

• Anerkannte Sprecher

• Voll orchestrierter Soundtrack UND Musik von Motörhead

• Gastauftritt vom legendären Filmemacher Lloyd Kaufman