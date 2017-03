Update 1.03 für For Honor auf PS4 und Xbox One verfügbar

Vor kurzem wurde die PC-Version von For Honor mit dem Software Update auf Version 1.03 gehievt und Fans fragten sich, wann die Konsolen mit dem Patch bedacht werden. Heute war es dann soweit und Ubisoft veröffentlichte den Patch nun auch für die Konsolen.

Auf welche Neuerungen ihr euch freuen könnt, verrät folgende Übersicht zum Patch:

For Honor: Das Update 1.03 im Detail

Shugoki

Fehler behoben, bei dem die Spieler die Gabe „Schwer zu töten“ nach ihrem Tod verloren.

Orochi & Berserker

Fehler behoben, die mit dem Zielgebiet zu tun haben. Gaben funktionierten nicht, wenn der Spieler stehen geblieben ist.

Die Gaben „Nagelbombe“ des Orochi & die „Betäubungsfalle“ des Berserkers fügen ihren Schaden nun wie ursprünglich geplant korrekt den Charakteren zu, die die Falle auslösen, aber sich dann nicht mehr weiter auf die Falle zubewegen.

Walküre

Die Gabe „Blutdurst“ der Walküre wird nun wie ursprünglich geplant bei allen Kills ausgelöst.

Berserker, Kriegsfürst, & Walküre

Der Animationsfehler der „Hast“-Gabe wurde behoben.

Kampf

Alle Kämpfer

Die Deckungsdurchbruch-Mechanik wurde wieder zu der der Beta-Phase zurückgesetzt, damit die Fähigkeit nützlicher wird. Ein Deckungsdurchbruch kann nun gekontert werden, wenn deine Deckung während des Beginns eines Deckungsdurchbruchs gebrochen wird.

Angriffe, die zu schnell sind, um geblockt zu werden, werden nicht mehr von der Anzeige: Unblockbarer Angriff begleitet.

Probleme mit Kamera-Clipping während Exekutionen behoben

Friedenshüterin

Während der Beta wurde an der Friedenshüterin gearbeitet, was zu einigen Fehlern und ungewollten Änderungen führte. Wir versuchen, sie wieder so zu verändern, dass sie wie gewollt funktioniert..

Behoben: Deckungsdurchbruch und Bluten-Summierung bei Friedenshüterin

Stich 1 fügt 2 Schaden + 15 Bluten-Schaden über 10 Sekunden zu

Stich 2 fügt 2 Schaden + 12 Bluten-Schaden über 8 Sekunden zu

Stich 3 fügt 2 Schaden + 9 Bluten-Schaden über 6 Sekunden zu

Bluten-Schaden summiert sich jetzt auf 36 Schaden, in der Beta war der Wert höher (45 Schaden). Für besseres Balancing wurde das aber direkt mit dem begleitenden Bug behoben.

Die Reichweite des Stich-Angriffs der Friedenshüterin wurde vergrößert, um Probleme mit Nicht-Treffern zu beheben, wodurch kein Bluten ausgelöst wurde.

Stich-Reichweite erhöht von 1 m auf 2 m.

Die Reichweite des Leichten Angriffs der Friedenshüterin wurde vergrößert. Außerdem kann sie nach dem Parieren nun einen Leichten Angriff folgen lassen.

Reichweite der normalen Leichten Angriffe um 0,25 m vergrößert, von 2,75 m auf 3 m.

Berserker & Eroberer

Rückbewegung bei Leichten Angriffen verringert, um Deckungsdurchbruch bei Block zu verhindern. Das war niemals so beabsichtigt.

Die Rückbewegung bei Block von normalen und verketteten Leichten Angriffe des Berserkers reduziert von 900 ms auf 700 ms.

Die Rückbewegung bei Block von normalen und verketteten Leichten Angriffe des Eroberers reduziert von 900 ms auf 700 ms.

Walküre

Allgemeine Verbesserung der Walküre. Die Änderungen, die wir bei den letzten technischen Tests eingeführt haben, beeinflussten die Duell-Fähigkeiten der Walküre zu stark. Nachdem sie zuerst im Duell überlegen war, ist sie nun mit weitem Abstand auf dem letzten Platz. Geben wir ihr Aufmerksamkeit. Zum Beispiel sind einige ihrer Aktionen nun wieder schneller.

Schaden durch Überfall-Stoß & Hieb des Jägers erhöht von 12 auf 17

Überfall-Stoß & Hieb des Jägers können schneller mit Leichter Kette verknüpft werden: vorher 400 ms – 900 ms, jetzt 200 ms – 500 ms

Rückbewegung bei Leichten Angriffen reduziert um 100 ms

Rückbewegung bei verfehlten Leichten Angriffen reduziert von 900 ms auf 800 ms

Rückbewegung bei getroffenen Leichten Angriffen reduziert von 700 ms auf 600 ms

Rückbewegung bei Unterbrochenem Block von Leichten Angriffen reduziert von 800 ms auf 700 ms

Rückbewegung bei Normalen Block von Leichten ANgriffen reduziert von 700 ms auf 600 ms.

Leichte Kette, Beginn zweiter Angriff reduziert um 100 ms, Rückbewegung reduziert um 100ms

Leichte Kette, Beginn zweiter Angriff reduziert von 600 ms auf 500 ms

Leichte Kette, zweiter Angriff verfehlt, Rückbewegung 800 ms auf 700 ms

Leichte Kette, zweiter Angriff Treffer Rückbewegung von 600 auf 500 ms

Leichte Kette, zweiter Angriff unterbrochener Block Rückbewegung reduziert von 700 ms to 600 ms

Leichte Kette, zweiter Angriff normaler Block Rückbewegung von 600 ms auf 500 ms

Schildschmetterer kann jetzt mit leichter Kette kombiniert werden

Nach 400 ms in Treffer-Rückbewegung

Mach 500 ms in Fehlschlag-Rückbewegung

Sturm des Jägers Rückbewegung um 200 ms gekürzt

Fehlschlag-Rückbewegung von 1000 ms auf 800 ms

Treffer-Rückbewegung von 800 ms auf 600 ms

Unterbrochener Block-Rückbewegung von 900 ms auf 700 ms

Normaler Bloc-Rückbewegung von 800 ms auf 600 ms

Orochi

Ausweichen zurück bei Strömungsschlag des Orochis vergrößert

Die Entfernung wurde von 1,75 m auf 2 m vergrößert

Spielmodi

Duell, Handgemenge, Vernichtung

Bots, die einem laufenden Spiel beitreten, bleiben für die laufende Runde tot.

Verschiedenes

Musik auf Zweikampf-Bildschirm geändert

Mehrere Fehler behoben

Gefällt mir: Gefällt Lädt…