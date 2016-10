Until Dawn Rush of Blood – Das sagt die internationale Presse

Natürlich ist das Playstation VR eines DER THEMEN die wir aktuell am meisten bearbeiten werden. Ihr seid sicherlich auch in vielen Bereichen schon gespannt wie ein Flitzebogen. Deshalb haben wir es uns nicht nehmen lassen die internationalen Wertungen zu Until Dawn Rush of Blood mal zusammenzufassen! Im Horrorspiel sollt ihr euch extrem wiederfinden. Es scheint ein sehr reales Spiel zu sein das tatsächlich in der Lage ist die Grenzen eurer Angst zu verschieben. Ein echtes Horrorerlebnis, bei dem ihr komplett eintauchn könnt und dem Horror die Stirn bieten könnt.

Die Kollegen der internationalen Presse, die bereits jetzt Spiel und Hardware vorliegen haben wollen, berichten allerdings von einer ungenauen Steuerung mit dem Move Controller. Auch die Stimmung soll teilweise sehr stark darunter leiden das Bosskämpfe eher witzig statt gruselig sein sollen. Man redet hier sehr stark von einer verpassten Chance. Dagegen soll die Immersion sehr hoch sein. Die Steuerung mit dem Controller sehr gut und vor allem die musikalische Untermalung sowie die Soundeffekte sehr gut zum Spiel passen.

Wir werden euch natürlich gerne einen eigenen Test bieten, sobald wir beides erhalten haben.

Hier aber erstmal die internationalen Wertungen:

IGN – 6/10

Gamespot – 5/10

DigitalSpy – 4/5

PlayStation Universe – 7.5/10

PlayStation Lifestyle – 8/10

GamesRadar+ – 4/5

PushSquare – 7/10

TrustedReviews – 3.5/5

GameInformer – 7/10

Destructoid – 7.5/10

Im Schnitt zeigt sich eine durchwachsene Bewertung…

