Until Dawn: Rush of Blood – Achterbahnfahrt des VR Grauens

Nachdem wir im September letzten Jahres einen Trip in eine tolle Horror Geschichte starten durften (Until Dawn Test) freuten wir uns natürlich nochmal soviel über eine VR Variante. Naja VR Variante ist vielleicht ein bisschen zuviel des Guten, aber immerhin dürfen wir eine Horrorfahrt in einer total abgefahrenen Achterbahn mitmachen… Wie uns der Trip in den Blutrausch gefallen hat und ob es sich lohnt hier zuzugreifen lest ihr auf den folgenden Seiten…

Du bist doch wohl gestört… zumindest kommt es einem so vor wenn man gerade in Until Dawn Rush of Blood startet. Eine Horrorfahrt sonder gleichen. Auf jeden Fall befindet ihr euch in einer Behandlung oder etwas ähnlichem, auf jeden Fall seid ihr total Gaga. Nehmt eure Move Controller (keine Pflicht) und tretet diese Horrorfahrt an! Vielleicht könnt ihr sie ja sogar überleben!

Gefällt mir: Gefällt Lädt…