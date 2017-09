Unbox im Unboxing – Wir haben für euch Unbox getestet

Ja Unbox ist ein Spiel, kein Unboxing Video. Ihr spielt eine Kiste, eine Pappkiste, gut eine intelligente Pappkiste, die sich selbst ausliefern kann, aber immer noch eine Pappkiste. Solche Spiele bekommt man in die Hand wenn man eine Liste vom Publisher bekommt und gebeten wird zu sagen was man alles haben möchte, und die Antwort „Alles“ lautet. Hätte man uns direkt nach Unbox gefragt, ich glaube ich selbst hätte Abstand davon genommen weil mir das Prinzip des Spieles einfach zu blöd gewesen wäre. Dennoch bin ich froh das ich mittlerweile eigentlich keinen Spieletest mehr ablehne oder gar verweigern würde. Immerhin sind so auch schon einige Perlen zum Tageslicht gekommen. Es ist nur schade das man so viele Spiele zu testen hat, aber so wenig Zeit alle wirklich mal komplett durchzuzocken.

Die Welt ist in aufruhr. Die Paketlieferung ist nicht mehr möglich, es werden einfach zu viele. Es gab nur eine Lösung: Es mussten intelligente, selbst ausliefernde Pakete erfunden werden und so ist es auch geschehen. Allerdings konnten auch die intelligenten Pakete nicht alle Probleme lösen, denn die neue Technologie hat auch neue Probleme mit sich gebracht. Abtrünnige Pakete, seltsame Technologie und der Einfluss von Aliens!? Ja wahrscheinlich auch Aliens. Und nur DU kannst die Welt noch retten! Du bist Newbie, das neueste, das beste und das letzte Paket! Deine Aufgabe ist groß kleine Pappschachtel, wirst du sie erfüllen können!?

Wenn ihr so weit schon gelesen habt lest bitte weiter. Ich versuche so bjektiv wie möglich zu bleiben, versprochen, PAPPErlaPAPPE, wir geben alles!