Unavowed – 2D-Adventure der „Blackwell“-Macher kommt im August

Wadjet Eye Games sind die Entwickler bekannter 2D-Point & Click-Abenteuer wie „Blackwell“ oder „Primordia“ und haben nun ihr neustes Projekt samt Erscheinungstermin vorgestellt. Dabei handelt es sich erneut um ein 2D-Point & Click-Abenteuer mit dem Namen „Unavowed“, welches bereits Anfang August veröffentlicht werden soll. Einblicke in das Spiel gewährt der unterhalb des Artikels eingebundene Launch-Trailer.

In „Unavowed“ habt ihr die Wahl zwischen einem männlichen oder einem weiblichen Charakter, welcher von einem Dämon besessen ist. Der Dämon im inneren zwingt seinen Wirt zu einer Vielzahl tödlicher Gewalttaten und pflastert die Straßen New Yorks mit Blut. Die Erlösung bringt Unavowed, eine uralte Organisation, welche sich zum Ziel gemacht hat das Böse zu stoppen.

Veröffentlicht wird das Spiel am 08. August 2018 für PC und Mac in digitaler Form und nur in englischer Sprache. Im Spiel erlebt ihr drei ursprüngliche Storys mit einer verzweigten Geschichte und könnt euch einen von insgesamt vier Begleitern auswählen, die jeweils über individuelle Stärken und Schwächen verfügen. Wie das Ganze spielerisch umgesetzt wurde, könnt ihr dem Trailer entnehmen.