unangekündigte Spiele von Sony

Während 2017 für die Videospielindustrie eines der besten jahre überhaupt werden soll, Sony kündigte das bereits an, gibt es ber noch mehr auf das wir uns freuen dürfen. In einem Interview mit dem japanischen Magazin Dengeki Playstation verriet Sony-Worldwide-Studios-Präsident Shuhei Yoshida jetzt, scheinbar zur Überraschung einiger Kollegen, das man auch an einigen bisher noch nicht angekündigten Titeln arbeite. Natürlich gab es dazu noch keinerlei detaillierte Infos, aber im Moment gibt es ja auch noch genug das uns das leuchten in den Augen aufglühen lässt, warum also alles jetzt schon übertreiben!?

Gerade Nintendo beweist aktuell mit der Nintendo Switch das es sicherlich interessant ist, was entwickelt wird, aber eine zu frühe Ankündigung nur zu Enttäuschungen führen wird. Freuen wir uns also alle auf das was logischerweise noch kommen wird. Sony wird unserer Meinung nach auch schon an der nächsten Playstation Generation arbeiten. Vielleicht gibt es noch keinen Prototypen aber in Gedanken wird sicherlich schon darüber nachgedacht, genauso wie Playstation VR-2 und vieles mehr!

Eigentlich würden wir auch garnicht darüber schreiben das ein Sony Boss gesagt hat es gäbe Titel von denen wir nichts wüssten. Klar ist das so, von GTA VI haben wir ja auch noch nix gehört aber das es kommen wird… ich glaube keine Frage! Wir fanden es nur sehr bemerkenswert das einige Kollegen die Aussage als Sensation aufgenommen haben…

