Umfrage Casinospiele

Das Thema Casinospiele behandeln wir in den letzten Jahren ja immer wieder. Nicht immer ganz ohne Hintergedanken, zugegeben, aber im Endeffekt sind Spiele wie Poker, Roulette, Craps, Automatenspiele, Blackjack und Co. sicherlich garkein so uninteressantes Thema. Ich habe selbst vor einigen Jahren eine Wohnung bewohnt, die direkt neben 2 konkurrierenden Spielotheken lag. Damals habe ich den Läden auch hin und wieder mal besucht, oftmals sogar erfolgreich, sprich ich hatte auch öfters mal Glück und bin mit ordentlich Geld nach Hause gegangen. Dabei habe ich damals auch viele „süchtige“ gesehen oder zumindest Menschen die mehr in der Spielhalle hingen als sie Privatleben hatten. Vielleicht bin ich selbst diesem Thema gegenüber deshalb etwas unobjektiv. Deshalb möchte ich an dieser Stelle mal die Chance nutzen die Diskussion über Casinospiele anzuregen!

Aus diesem Grund will ich zuerst einmal wissen welche Spiele ihr kennt? Also welche Casinospiele kennt ihr nicht nur namentlich sondern auch regeltechnisch. Sprich bei Poker wäre das nicht nur Texas Hold´em sondern auch diverse andere Varianten. Bei Roulette ist es zum Beispiel wichtig das ihr ALLE Felder kennt und nicht nur Rot, Schwarz und die Nummern. Also wo kennt ihr euch wirklich aus?

Als zweites wollen wir wissen ob ihr irgendwelche Ratgeberseiten wie Casinoratgeber, die Pokerstars Pokerschule, diverse Lektüre oder andere Quellen nutzt? Lasst ihr euch Spiele auch von Freunden oder bekannten erklären oder interessiert ihr euch garnicht dafür?

Zuletzt natürlich auch die Frage ob und welche Spiele ihr überhaupt spielt? Damit meinen wir nicht ob ihr wie die süchtigen an jeder Spielkarte hängt oder ob ihr hin und wieder mal Poker spielt, Roulette oder andere Spiele in der Richtung? Ich selbst gewinne mir zum Beispiel regelmäßig meine Currywurst mit Pommes am Automaten zurück. Dabei gebe ich mich aber zufrieden wenn ich die Currywurst und ein paar Euro zusätzlich habe, ich muss keine hunderte von Euro mitnehmen. Aber ich kann auch damit leben wenn meine Currywurst mal nen Zehner zuviel kostet 😉

… irgendwie bekomme ich gerade Lust auf Pommes Bude, aber ich darf gerade nicht, Diät… egal.

… es geht um euch!

Verratet uns was ihr von Casinospielen wie Poker, Roulette und Co. haltet!

