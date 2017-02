Ubisoft startet Gewinnspiel für For Honor

Ubisoft unternimmt wirklich alles, um For Honor nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, denn gefühlt jeden Tag gibt es etwas neues zu berichten. Der Titel erscheint schon am 14.Februar 2017 für PS4, Xbox One und PC. Vom 09.Februar bis zum 12. Februar veranstaltet Ubisoft eine Open Beta zum Titel, so bekommen alle interessierten Spieler die Möglichkeit das Spiel ausgiebig zu testen. Der Pre-Load ist bereits am 06.Februar auf allen Plattformen gestartet und nun eröffnet Ubisoft rund um For Honor ein Gewinnspiel, eure Aufgabe ist es aus Parierstange, Knauf und Griff das ultimative Schwert zu „schmieden“ und mit etwas Glück winken euch attraktive Preise. „Beteilige dich bei der Abstimmung und gewinne eine brandneue PlayStation! Ubisoft verlost unter allen Teilnehmern als ersten Preis eine Sony PlayStation 4 Pro + 1x den FOR HONOR Collector’s Case. Der 2. Platz erhält 1x den FOR HONOR Collector’s Case. Platz 3.-10. erhalten je 1x das Spiel FOR HONOR. Teilnahmeschluss für die Verlosung ist der 10.02.2017.“ Teilnehmen könnt ihr hier.

Darüber hinaus hat Ubisoft einen 360-Grad-Video veröffentlicht, um noch einmal auf For Honor aufmerksam zu machen. In dem Trailer erleben wir eine Schlachtfeldsituation Hautnah mit. Den Trailer kann man sich auch mit einer Playstation VR ansehen.

