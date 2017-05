Ubisoft nennt Releasetermin für South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

Die Verantwortlichen von Ubisoft haben (endlich) einen Erscheinungstermin zu ihrem kommenden Rollenspiel South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe verkündet. Demnach soll das Spiel am 17.Oktober 2017 für die Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden. Das Spiel wurde bereits mehrfach verschoben und wird diesem Schicksal hoffentlich im Oktober entgehen können. Einen neuen Trailer könnt ihr euch unterhalb des Artikels ansehen.

Das neuste Abenteuer der vier Freunde Cartman, Kenny, Kyle und Stan wird ihnen alles abverlangen und sie müssen zu Superhelden werden um South Park noch retten zu können. „Aufgrund steigender Kriminalität in South Park sind die Straßen so gefährlich wie nie. Die Stadt braucht neue Helden! Eric Cartman ergreift die Gelegenheit, die Stadt zu retten und erschafft die beste Superheldengruppe, die es jemals gab: die Coon & Friends mit ihm als ihrem Anführer, dem Coon“, so die offizielle Beschreibung zum Spiel.

Die Spieler werden dabei die Rolle eines neuen Kindes in South Park übernehmen und sich den Coon & Friends anschließen, um die Stadt zu retten. Ihr werdet einen originellen Helden mit einer Hintergrundgeschichte, einzigartigem Heldenkostüm und Furz-basierten Kräften erstellen können. Das Kampf- und Beutesystem des Vorgängers South Park: Der Stab der Wahrheit wird komplett überarbeitet.

Ubisoft kündigte zudem an, dass der Titel in vier verschiedenen Editionen veröffentlicht wird. Demnach werden die Spieler auf die Editionen „Standard“, „Gold“, „Deluxe“ und „Collector’s“ zurückgreifen können. Alle Vorbesteller erhalten den Vorgänger South Park: Der Stab der Wahrheit kostenlos dazu und Towelie (das kiffende Handtuch) als zusätzlichen Begleiter im Spiel. Dieser wird euch mit hilfreichen und lustigen Ratschläge sowie Kommentaren an bestimmten Orten im Spiel versorgen.