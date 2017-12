Ubisoft liefert neuen Inhalt für „Assassin’s Creed Origins“ im Dezember-Update

Auf der offiziellen Webseite zu „Assassin’s Creed Origins“ hat Ubisoft bekanntgegeben, auf welche neuen Inhalte sich die Spieler im Dezember einstellen können. So werden die Entwickler von Ubisoft Montréal auch einen Patch liefern, welcher das Spiel um einen neuen Schwierigkeits-Modus erweitert. Spieler können sich sowohl auf kostenlose, wie auch kostenpflichtige neue Inhalte freuen.

Demnach wird der neue Schwierigkeitsgrad namens „Albtraum“ hinzugefügt, in welchem die Gegner mehr Schaden einstecken, aber auch austeilen können. Zudem bekommt man die Möglichkeit eine Gegner-Skalierung ein- und auszuschalten, welche die schwächeren Gegner automatisch an das Spielerlevel anpasst. Darüber hinaus soll der neue Horde-Modus das Arena-Erlebnis erweiteitern und bereichern. Spieler werden sich in den „Prüfung der Götter“ dieses Mal der Göttin des Krieges Sachmet stellen müssen. Und mit der Einführung der Triade werden Spieler, die es aus zeitlichen gründen nicht geschafft haben die Götter Anubis und Sobek zu besiegen, die Möglichkeit bekommen die verpassten Events nachzuholen.

Diese Inhalte folgen im Dezember

Titel-Update

Albtraummodus: Ein neuer Schwierigkeitsgrad namens „Albtraum“ wird hinzugefügt. Eure Gegner können mehr Schaden einstecken und werden gefährlicher.

Gegner-Skalierung: Auf mehrfache Anfrage haben wir eine Option zur Gegner-Skalierung hinzugefügt. Wenn diese Option aktiviert ist, werden Gegner mit einer geringeren Stufe automatisch an die Stufe des Spielers angeglichen.

Die Gegenstände aus dem „Albtraum“- und „Erste-Zivilisation“-Paket sind in Heka-Truhen verfügbar.

Außerdem wird es zwei neue Quests geben:

Eine neue Quest zur Einführung des Hordenmodus . Mit der Quest „Hier kommt ein neuer Herausforderer“ wird der neue Hordenmodus eingeführt, der eure sehnlichsten Kriegerwünsche erfüllt. Ihr könnt euer Können in der Arena von Kyrene gegen endlose Wellen von Gegnern auf die Probe stellen. Wir empfehlen dafür mindestens Stufe 32.

Eine neue Überraschungsquest

Updates des Shops im Spiel

Gladiatoren-Paket – 12. Dezember

Dieses Paket enthält die „Spanierrüstung“, den Schild „Palladium“, das Schwert „Hercules’ Gladius“, die schwere Klingenwaffe „Labrys“ und den Speer „Griff des Neptun“.

Exzentriker-Paket – 26. Dezember

Das Exzentriker-Paket enthält ein Reittier und vier Waffen. Mehr Informationen werden in Kürze bekanntgegeben, aber bis dahin gibt es hier noch einen kleinen Hinweis: Dieses Paket passt bestens zur Montur „Badehaustuch“.