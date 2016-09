Ubisoft kündigt Releasetermine für ihre VR Spiele an

Publisher und Entwickler Ubisoft hat im laufe der Gamescom die Veröffentlichungstermine für die anstehenden VR Titel Star Trek Bridge Crew, Eagle Flight und Wherewolve within bekannt gegeben. Während der Gamescom haben wir einiges an VR Titeln gesehen. Die Details findet ihr in unserem Gamescom Special 2016. Die drei ersten Ubisoft Titel für Playstation VR haben wir leider bisher noch nicht gesehen, was natürlich auch für uns die Spannungskurve stark steigen lässt!

In Egale Flight fliegt ihr über das virtuelle Paris und jagd nach Beute, allein oder im Multiplayer. Klingt toll, muss sich aber noch beweisen! Egale Flight erscheint für Oculus Rift am 18.Oktober, für Playstation VR am 8.November und für die htc Vive am 20. Dezember. Mit Star Trek Bridge Crew wird es deutlich einfacher, das bekommen alle drei Plattformen gleichzeitig am 29.November. Auch das Online Spiel Wherewolve within indem ihr mit 5 bis 8 Leuten in einer gemütlichen Lagerfeuerrunde versucht herauszufinden wer von euch der hinterhältige Wehrwolf ist, erscheint für alle Plattformen gleichzeitig, am 6.Dezember.

Schade das wir auf das interessanteste der drei Spiele am längsten warten müssen. Wir halten euch aber über alles auf dem laufenden in unserer Playstation VR Kategorie findet ihr immer die aktuellen News!

