Ubisoft kündigt ein neues Avatar Spiel an

Heute kündigte Ubisoft ganz überraschend ein neues Spiel basierend auf James Cameron´s Avatar Franchise an. Dafür ging Ubisoft mit Lighstorm Entertainment und Fox Interactive eine Partnerschaft ein. Das Spiel wird bei Massive Entertainment entwickelt, die sich zuvor mit Tom Clancy´s The Division einen Namen machten.

Zum Spiel selbst ist leider nur wenig bekannt, selbst über den Titel hüllt man sich in Schweigen, jedoch wissen wir dass das Spiel auf der Snowdrop Engine basiert, die bereits in The Division zum Einsatz kam und ebenfalls für South Park – Die rektakuläre Zerreißprobe verwendet wird. Das Spiel befindet sich für den PC, Playstation 4 und Xbox One in Entwicklung. Laut Ubisoft erweckt die Snowdrop Engine Pandora´s einzigartiges Terrain und ihre Bewohner zum Leben, tatsächlich überzeugte erst ein Prototyp mit der Snowdrop Engine James Cameron zu einer Partnerschaft.

James Cameron äußerte sich folgendermaßen über das Projekt: „Was mich bei Massive so beeindruckte war die Leidenschaft des Teams für das Projekt und die Leistung der Snowdrop Engine. Mit der Leistung der Snowdrop Engine und der Leidenschaft des Teams und ihrem obsessiven Fokus auf Details, wissen wir dass Sie die richtigen sind, die Pandoras Schönheit und Gefahr zum Leben erwecken können.“

Gefällt mir: Gefällt Lädt…