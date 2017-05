Turtle Beach erweitert Produkt Lineup für 2017

Die Turtle Beach Corporation (NASDAQ: HEAR) enthüllte gestern zwei neue Modelle für ihr Produkt-Lineup 2017, zu dem zahlreiche ausgezeichnete Gaming-Headsets für Xbox One und PlayStation®4 zählen. Die im Stil des bestverkauften XO FOUR STEALTH gehaltenen, offiziell lizenzierten neuen XO THREE und RECON 150 Gaming-Headsets bieten dasselbe robuste Design wie ihre Vorgänger. Außerdem verfügen sie über große 50-mm-Treiber und Turtle Beachs bekanntes, hochempfindliches Mikrofon für unschlagbares Game- und Chat-Audio, das so manchen Sieg auf dem Multiplayer-Schlachtfeld sichert.

XO THREE und RECON 150 sollen im Juli zum empfohlenen Verkaufspreis von 59,99€ starten. Beide werden bei ausgewählten Händlern erhältlich sein. Zudem hat Turtle Beach im letzten Monat neu definiert, was Gamer von einem Chat-Headset erwarten können – mit dem brandneuen RECON CHAT für Xbox One und PS4™, das ab sofort weltweit erhältlich ist.

Amazon.de Widgets

„Ein Teil unseres beständigen Erfolgs in dieser Kategorie beruht auf unserem umfassenden und hochqualitativen Produkt-Lineup. Bei uns findet jeder Gamer ein Gaming-Headset, das zu ihm passt“, so Jürgen Stark, CEO, Turtle Beach Corporation. „XO THREE und RECON 150 sind ausgezeichnete Newcomer in unserem mittleren Preissegment – mit überragendem Sound, kristallklarem Chat und hohem Tragekomfort zu einem fairen Preis.“

XO THREE und RECON 150 bieten außerdem praktische Inline-Bedienelemente für Gesamtlautstärke und Stummschaltung. Das XO THREE liefert zudem packenden, virtuellen Surroundsound auf Xbox One über Windows Sonic für Kopfhörer, wodurch Spiele, Filme und Musik zu einer noch tiefgehenderen Erfahrung werden.

Hier die Details zu Turtle Beachs XO THREE und RECON 150:

Robustes & komfortables Design – XO THREE und RECON 150 bieten einen kräftigen, robusten Rahmen mit einem lederbezogenen Kopfband und atmungsaktiven, umkleideten Ohrmuscheln, die Bequemlichkeit für stundenlange Spielsessions bieten.

– und bieten einen kräftigen, robusten Rahmen mit einem lederbezogenen Kopfband und atmungsaktiven, umkleideten Ohrmuscheln, die Bequemlichkeit für stundenlange Spielsessions bieten. Bereit für Surroundsound* – Das XO THREE ist für Surroundsound mit Windows Sonic für Kopfhörer auf Xbox One (und kompatible Windows 10-PCs) vorbereitet, damit Spiele, Filme und Musik zu einer noch tiefgehenderen Erfahrung werden.

– Das ist für Surroundsound mit Windows Sonic für Kopfhörer auf Xbox One (und kompatible Windows 10-PCs) vorbereitet, damit Spiele, Filme und Musik zu einer noch tiefgehenderen Erfahrung werden. Große 50mm-Treiber – Leistungsfähige, hochqualitative 50mm-Überohr-Lautsprecher liefern detaillierte Höhen und kräftige Bässe.

– Leistungsfähige, hochqualitative 50mm-Überohr-Lautsprecher liefern detaillierte Höhen und kräftige Bässe. Kristallklarer Chat – Turtle Beachs bekanntes, hochempfindliches Mikrofon ist perfekt für laute, klare Stimmaufnahmen und kann für reinen Musik- und Filmgenuss auch abgenommen werden.

– Turtle Beachs bekanntes, hochempfindliches Mikrofon ist perfekt für laute, klare Stimmaufnahmen und kann für reinen Musik- und Filmgenuss auch abgenommen werden. Komfortable Inline-Bedienung – Praktische Inline-Bedienung für Gesamtlautstärke und Mikrofon-Stummschaltung.

– Praktische Inline-Bedienung für Gesamtlautstärke und Mikrofon-Stummschaltung. Vielseitig kompatibel – Funktioniert einwandfrei am 3,5mm-Kopfhörerausgang von PS4- und Xbox One-Controllern sowie an PC/Mac® und Smartphones/Tablets mit 3,5mm-Anschluss. Andere Xbox One-Controller benötigen den Headset Audio-Adapter (separat erhältlich).