Tumble VR im Test – Echt jetzt? Bauklötzchen?

Als wir das gehört haben dachten wir eigentlich Sony will uns veräppeln. VR Bauklötzchenbauen!? Echt jetzt? Wie alt sind wir denn? Aber dann haben wir uns das Spiel angeschaut und festgestellt das man sich Tumble VR doch mal näher anschauen kann. Wir haben uns die Zeit genommen und Tumble VR angeschaut, intensiv, nicht nur 5 Minuten, versprochen 😉 Was wir zu Tumble VR zu sagen haben lest ihr auf den folgenden Seiten…

Tumble VR ist ein Spiel in dem ihr mit Klötzchen Türmchen baut. Ja das ist richtig, allerdings hat Tumble VR auch noch wesentlich mehr zu bieten als nur stupides Klötzchenbauen. Wir bekommen nach den ersten Türmchen auch andere Rätsel geboten wie zum Beispiel Türmchen zu bauen in denen wir alle vorgegebenen Klötze verwenden müssen, hört sich einfach an, aber kann recht kompliziert werden. Ob sich das aber lohnt haben wir für euch getestet…

