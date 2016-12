Türchen Nummer 7

Es ist mal wieder soweit, ein neuer Tag ein neues Türchen. Auch heute gibt es mal wieder ein neues Video in dem ihr eine Gewinnspielfrage gestellt bekommt. Die Frage ist sehr einfach und ihr braucht auch nicht lange um sie zu beantworten. Schaut einfach mal rein und schon seid ihr in der Lage die Frage zu beantworten.

Die korrekte Lösung schickt ihr bitte per E-Mail an: Adventskalender@Playstation-Choice.de. Wichtig! Die Lösung bitte in die Betreffzeile. Teilnehmen kann nur wer eine E-Mail am heutigen Tag zu uns schickt. Sprich die Mail muss am 7.12.16 bei uns eingehen. Die Gewinnerbekanntgabe erfolgt im laufe des Wochenendes zusammen mit allen anderen Gewinnspielen der Woche, die noch offen sind… seid ihr auch schon gespannt wer die gestrige Dark Souls III Special Edition gewonnen hat!?

