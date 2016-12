Türchen Nummer 3 – Das Freitagstürchen

Nachdem wir nun auch gestern wieder einmal eine leicht trickreiche Verlosung gestartet haben, ihr musstet zählen wievielen Charakteren aus Batman wir in unserem Testspiel begegnen. Einige von euch haben Batman mitgezählt, andere nicht. Lustigerweise haben einige von euch aber auch Batman und Bruce Wayne als einzelne Charaktere gezählt und wir hatten sogar Teilnehmer die Batmans Eltern im Intro Video gezählt haben und später auf dem Bild in Wayne Manor gleich nochmal. Egal wie dem auch sei, wir werden natürlich nochmal exakt nachzählen und euch im Laufe des Tages die Gewinner bekanntgeben.

Für das heutige Video wollen wir es mal nicht ganz so tricky machen. Es ist Freitag und ihr habt sicherlich an einem Freitag anderes zu tun. Immer dran denken nur noch 21 Tage, das sind 3 Wochen oder lediglich 498 Stunden bis zur Bescherung. Davon schlaft ihr sicherlich noch 160 Stunden und genausoviele geht ihr auch fast arbeiten, die meisten etwa 120 Stunden. zusammen mit ca. 15 Stunden im Schnitt Arbeitsweg macht das 295 Stunden in denen ihr nicht könnt. Sprich ihr habt bis Weihnachten noch etwas mehr als 200 Stunden für Freizeit, Esse, Kochen, Putzen, Zocken, Freunde Besuchen, Ins Kino gehen, Abzappeln, Behördengänge, Autoreperaturen, Bankgeschäfte, große und kleine Geschäfte, Warenumtausch, Zur Post fahren weil man den DHL Fahrer verpasst hat der gefühlt mittlerweile um Mitternacht ausliefert, Gassigehen mit dem Hund, die Kinder versorgen und und und… aber denkt dran! Weihnachtsgeschenke kaufen müsst ihr auch noch, wenn ihr noch nicht alles habt! Darum hier was ganz einfaches! Ein einfaches Video das ihr euch anschauen könnt und eine Frage die ihr beantworten sollt und schwupps seid ihr im Lostopf.

So heute stellen wir euch mal eine etwas einfachere Frage, die letzten beiden waren ja ein bisschen Tricky 😉

Heute wollen wir wissen wieviele Gegner wir in diesem Actionreichen Spiel fertig gemacht haben. Zählen sollt ihr bitte alle Gegner. Als Gegner zählen alle Tiere, Aliens, Menschen die sich gegen uns wehren. Gegenstände wie Kisten oder Energiekupplungen zählen nicht!?

Einfach nur zählen, mehr müsst ihr dieses Mal nicht tun. Die korrekte Lösung lautet… naja gut das wollen wir von euch wissen. Die korrekte Lösung tragt ihr dann bitte in die Betreffzeile einer E-Mail ein und schickt die E-Mail zumindest mit eurem korrekten Namen an: Adventskalender@Playstation-Choice.de und schwupps seid ihr im Lostopf. Das Gewinnspiel beginnt und endet heute am 3.12.16

Was gibt es zu gewinnen?

Auch heute verlosen wir wieder ein tolles PC Spiel aus unserer Codesammlung. Das Spiel kommt im laufe des morgigen Tages gleich per E-Mail und kann sofort eingelöst werden. Wir wissen selbst nicht was sich hinter den Zufallscodes versteckt, es kann ein Top Titel sein, vielleicht sogar ein Top aktueller… alles ist drin!

Wir dürfen aber schon gleich an dieser Stelle darauf hinweisen das morgen ja der zweite Advent ist, da haben wir dann wieder ein deutlich praller gefülltes Türchen für euch auf Lager! Versprochen!

