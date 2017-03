Trove: Open Beta verzeichnet Rekordteilnehmer

Trion Worlds’ Hit Trove setzt sein Voxelbau-Abenteuer-MMO auf Konsolen fort: Offizieller Start auf PlayStation 4 und Xbox One ist am 14. März 2017. Das derzeit in der offenen Betaphase befindliche Trove wurde bereits von knapp 4 Millionen Konsolengamern gespielt und rangiert nahe der Spitze der meistgespielten und besten kostenlosen Spiele für Xbox One.

Durch das massive Echo auf die offene Betaphase wurde Trove zu einem der größten „Free to Play“-Releases aller Zeiten für Konsolen. Während ihrer Abenteuer in dynamischen Welten und Dungeons haben Troves eifrige Konsolenspieler bereits mehr als 1 Milliarde Spielsteine in der Welt von Trove verbaut – und über 5 Milliarden zerstört!

„Als Trions erster Titel für die neueste Konsolengeneration ist Trove bereits jetzt an der Spitze der Free to Play-Charts, und das, obwohl der offizielle Release noch ein paar Wochen auf sich warten lässt,“ so Scott Hartsman, CEO von Trion Worlds. „Wir waren stets der Überzeugung, dass Trove die ideale MMO-Erfahrung für Konsolen sein würde, und wir sind begeistert, dass so viele Xbox One- und PlayStation 4-Gamer das auch so sehen.“

Besucher der PAX East in Boston von 10. bis 12. März können Trove am Trion-Stand (Nr. 11055) auf Konsolen vorab anspielen, Mitglieder des Entwicklungsteams treffen und einiges an realem Loot abstauben.

Trovianer, die während der offenen Beta einen beliebigen Einkauf tätigen, erhalten als Dankeschön kostenlos Zugriff auf Disaeon den Unsterblichen, den legendären Drachen. Zur Feier des Überschreitens von 1,5 Millionen Spielern auf jeder der Konsolen während der offenen Beta veranstaltet Trion zudem ein Giveaway seltener Reittiere (Trovian Tumbler für Xbox One, Chromatic Cumulus für PS4) an jeden, der an der offenen Beta teilnimmt. Sämtliche Fortschritte der offenen Beta werden beim offiziellen Start ins Spiel übernommen.

Vom Erbeuten von Schätzen, dem Herstellen von Gegenständen, dem Aufbau von Charakteren und ganzer Welten bis hin zum Kampf gegen tödliche Monster (und andere Spieler) hat Troves Multiversum für jeden etwas zu bieten. Seit der Veröffentlichung des Spiels für Windows und Mac im Sommer 2015 haben beinahe 10 Millionen Spieler Troves gewaltige Pixelwelten erforscht – und Millionen neuer Abenteurer stoßen mit dem Herannahen des offiziellen Starts für Konsolen im kommenden Monat zu ihnen.

