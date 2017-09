Trailer zum Battle-Royale Modus in „Fortnite“, ab dem 26.September kostenlos für alle verfügbar!

Interessierte Spieler können „Fortnite“ bereits seit dem 25.Juli in der Early Access Version ab mindestens 39,99 Euro erwerben und spielen. Das neuste Werk aus dem Hause Epic Games ist gerade dabei das erfolgreichste Spiel des Studios zu werden und da ist es verständlich, dass die Entwickler sehr bemüht sind diesem kontinuierlich mit neuem Inhalt zu füttern, um die Spielerschaft nicht zu verlieren. Geduldige Spieler können auch auf Anfang 2018 warten, denn dann soll „Fortnite“ komplett als Free-to-Play Spiel angeboten werden.

Die verantwortlichen haben bereits vor einiger Zeit einen neuen PvP Battle-Royale Modus für ihren Coop-Survival-Third-Person-Shooter angekündigt, welcher sehr stark an den zur Zeit sehr beliebten Titel „Playerunknown’s Battlegrounds“ angelehnt ist. Dabei werden 100 Spieler zufällig in einem weitläufigen Areal verstreut ausgesetzt und müssen sich so lange durchkämpfen, bis nur noch ein Spieler übrig ist.

„Battle Royale ist Fortnites neuer PvP-Modus mit 100 Spielern. Eine riesige Karte. Ein Schlachtenbus. Begebt euch in zerstörbare Welten und stellt euer Können im Bauen und in intensiven PvP-Kämpfen unter Beweis. Wer als letztes übrig ist, gewinnt“, so die Entwickler dazu. Passend dazu haben die Verantwortlichen einen Trailer veröffentlicht, welcher den Spielmodus präsentiert.

Der Battle-Royale Modus soll bereits am 26.September 2017 veröffentlicht werden und wird unabhängig vom Hauptspiel für alle kostenlos spielbar sein. Somit können interessierte Spieler ab dem 26.September kostenlos den neuen PvP Modus auf der Plattform ihrer Wahl herunterladen und spielen. Fortnite ist für den PC, den Mac, die Xbox One sowie die Playstation 4 erhältlich. Solltet ihr „Fortnite“ nur aus Interesse an dem Battle-Royale Modus, im Zeitraum vom 12.09.17 bis 19.09.17, erworben haben, dann könnt ihr bei Epic Games eine Rückerstattung beantragen.

Alle weiteren Informationen zum Battle-Royale Modus könnt ihr der offiziellen Seite entnehmen.