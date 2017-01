Town of Light erhält neue Version für Konsolen

Entwickler Wired Productions gibt heute bekannt das man mit dem italienischen Publisher LKA.it zusammenarbeitet. Ziel der zusammenarbeit sei es eine neue überarbeitete Version von „Town of Light“ herauszubringen. Das Award-Winning Psycho Horror Adventure Town of Light wird für Playstation 4, PC und X-Box One erscheinen. Die Enhanced Edition of Town of Light wird das Originalspiel inkl. neuer Puzzles, neuen Storyelementen und überarbeitetem Voiceover verfügen. Damit werden die Dialoge deutlich intensiver und besser. Darüber hinaus soll das Spiel über deutlich mehr interaktive Gegenstände verfügen. Das User Interface wurde ebenfalls einer deutlichen Verbesserung unterzogen damit die Puzzles aufpoliert und besser rübergebracht werden können.

Geplant ist die Veröffentlichung von Ton of Light im 2.Quartal 2017. Wir dürfen also mit einem Release Termin für Town of Light für PS4 und X-Box One etwa Mitte des Jahres rechnen. Wir bleiben dran und halten euch auf dem laufenden. Einen Trailer zur bisherigen Version haben wir natürlich auch noch für euch…

