Toukiden 2 kommt im Frühjahr 2017 nach Westen

Heute haben Koei Tecmo und Omega Force angekündigt, dass Toukiden 2 endlich im Frühjahr 2017 auch den weg zu uns findet.

Das Action-Rollenspiel ist bereits seit dem 28.Juli 2016 in Japan für PS4, PS3 und PS Vita erhältlich. Für welche Plattformen es hierzulande erscheint wurde nicht erwähnt.

Des Weiteren kündigte man an die Geschichte von Toukiden in Form eines Anime Kurzfilms zu erzählen, um Neulingen den Einstieg in die von Dämonen überrannte Welt zu ermöglichen. Die Geschichte in Toukiden 2 setzt kurz nach den Ereignissen des ersten Teils an. Der Spieler ist einer der Jäger der Oni. Als eine seltsame Macht den Spieler verschlingt, wacht er ohne Erinnerungen in Mahoroba Village auf. Dort trifft er auf Hakase und andere neue Freunde.

Das Dorf dient dem Spieler als Basis, dort öffnet man eine riesige Weltkarte und wählt zwischen verschiedenen Schauplätzen, wo den Spieler die Oni erwarten.

Es folgt der offizielle japanische Launch Trailer, einen lokalisierten Trailer gibt es bislang nicht.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…