Toukiden 2 bekommt eine Free-to-Play Version spendiert

Die Verantwortlichen von Koei Tecmo kündigten heute eine Free-to-Play Version ihres Action-RPG Hits Toukiden 2 an. Toukiden 2: Free Alliance heißt die kostenlose Version und soll am 30.Mai 2017 für die Playstation 4 und die Playstation Vita veröffentlicht werden.

In der Free-to-Play Version werdet ihr die Möglichkeit haben ein Team bis zu 4 Spieler zusammenzustellen, euch auf Monster jagt zu begeben und die riesige offene Welt von Toukiden 2 zu erkunden. Um Missionen absolvieren zu können werdet ihr einen gewissen Anteil an „Stamina“ verbrauchen müssen, zu Beginn des Spiels verfügt jeder Spieler über drei Staminapunkte, welche 8 Stunden Echtzeit benötigen um wieder zu regenerieren. Euch werden aber auch sogenannte „Gems“ zur Verfügung stehen, mit welchen ihr euer Stamina ebenfalls aufladen könnt, diese „Gems“ sind jedoch nur im Playstation Store für Echtgeld erwerblich. Mit Hilfe der Gems könnt ihr nicht nur eure Staminapunkte regenerieren, sondern auch das Stamina Level auf 8 anheben.

Alle Free-to-Play Spieler können in die Welt von Toukiden 2 eintauchen und werden nur das erste Kapitel der Geschichte abschließen können, wer weiterspielen möchte muss dann zur Vollversion greifen. Jeglicher Fortschritt der Free-to-Play Version wird dann ohne weiteres in die Vollversion einfließen. Dabei sollte diese Version eher wie eine erweiterte Demo Version angesehen werden, da diese die oben genannten Einschränkungen bereithält. In der Vollversion wird das Staminasystem selbstverständlich wegfallen.

Toukiden 2 ist seit dem 24.März 2017 für Playstation 4, Playstation Vita und den PC erhältlich. Toukiden 2: Free Alliance wird am 20.Mai 2017 für Playstation 4 und Playstation Vita veröffentlicht. Unterhalb des Artikels haben wir für euch den Accolades Trailer eingebunden.