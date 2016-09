Tom Clancy´s Endwar Online wird eingestampft

Nachdem Ubisoft nun schon die Einstellung von Mighty Quest for Epic Loot und Ghost Recon Phantoms bekanntgegeben hat, die beide noch in diesem Jahr eingestampft werden, erschütterte vor einigen Stunden die Meldung das auch Tom Clancy´s Endwar bald eingestellt wird die Medien. Wie es im offiziellen Ubisoft Forum heißt wird Tom Clancys Endwar, sowie alle damit verbundenen Social Media Profile und Kaäle zum 31.Oktober eingestellt. Im gleichen Atemzug trifft es auch Might & Magic Duels of the Champions, das ebenfalls zu diesem Datum eingestellt wird.

Ubisoft scheint mit den Free-2-Play Titeln nicht mehr genug Geld zu machen und rodet den Wald der kostenfreien Spiele nun extrem. Hieß es aus Frankreich noch im letzten Jahr das Free-2-Play die Zukunft sei auf die man baue wird nun alles eingestampft. Hat man da vielleicht den Mund zu voll genommen, war zu gierig oder hat einfach zu schlechte Spiele geliefert?

Das wollen wir von euch erfahren! Hinterlasst uns eure Meinung unter dem Artikel via Kommentarfunktion!

