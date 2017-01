TOLLE NEUIGKEITEN ZU DARK SOULS™ III!

BANDAI NAMCO Entertainment Europe, führender Herausgeber und Entwickler von interaktiven Unterhaltungsprodukten, kündigte heute DARK SOULS™ III: The Ringed City™, den allerletzten DLC für DARK SOULS III, an – ein Titel, der sich in der Geschichte von BANDAI NAMCO Entertainment Europe so rasant wie kein zweiter verkauft hat. Dieses neue Abenteuer führt die Spieler auf der Jagd nach dem Sklavenritter Gale buchstäblich an das Ende der Welt, an das ihn die Suche nach der Dunklen Seele der Menschlichkeit treibt. DARK SOULS III: The Ringed City wird ab dem 28. März 2017 für PlayStation®4, Xbox One und via STEAM™ für PC zum Download bereitstehen.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…