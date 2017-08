Titanfall Assault für Android und iOS veröffentlicht, inkl. Launch-Trailer

Trotz enttäuschender Verkaufszahlen von Titanfall 2 möchten die Entwickler von Respawn Entertainment an der Marke festhalten und glauben an einen zukünftigen Erfolg. Um dies zu unterstreichen veröffentlichte man heute den Mobile-Ableger Titanfall Aussault für alle Android und iOS Geräte. Ein Titanfall 3 wurde zwar nicht vom Studio bestätigt, doch deutete man des Öfteren bereits an, dass ein Nachfolger eines Tages kommen könnte.

Titanfall Assault kann ab sofort im jeweiligen Store „kostenlos“ erworben werden, da dieser als Free2Play-Titel vertrieben wird. Anders als die Hauptreihe handelt es sich bei den mobilen Ableger jedoch nicht um einen Ego-Shooter, sondern um einen rundenbasierten Strategie-Titel. Trotz allem soll euch das Spiel durch rasante Action und aufregende PvP-Kämpfe begeistern. Spieler müssen sich ein Deck aus virtuellen Karten zusammenstellen, welches aus Piloten, Titanen und den taktisch vielseitig einsetzbaren „Burn Crads“ besteht.

Unterhalb des Artikels könnt ihr euch noch den sehr kurzen Launch-Trailer ansehen.