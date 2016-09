Titanfall 2 – Mikrotransaktionen möglich!

Wenn Titanfall 2 erscheint verzichten Publisher Electronic Arts und Entwickler Respawn Entertainment natürlich auf einen In-Game Shop, allerdings muss das nicht lange so bleiben. Dennoch will man sich aktuell darauf konzentrieren das daß Spiel beim Release alle Features enthält. Deshalb wollte man sich nicht auf einen zusätzlichen Shop konzentrieren.

Bereits zum Release soll es aber schon eine ganze Menge Gegenstände geben mit denen ihr eure Waffen und Titanen individualisieren könnt. All diese Gegenstände wird es nicht in einem Shop geben, sondern die sind schon mit im Spiel integriert und kosten kein Geld. Dennoch will man sich die Option offen halten im späteren Verlauf natürlich noch einen Echtgeld Shop einzuführen.

Was aber Fix ist: Neue Karten und Spielmodi wird es für alle Spieler als Gratis DLC geben, alleine nur um die Spielerbasis nicht aufzuspalten.

Was haltet ihr von solchen Dingen?

Gefällt mir: Gefällt Lädt…