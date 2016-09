Titanfall 2: kein früherer Zugriff für X-Box One Spieler

Wie Respawn Entertainment jetzt bekanntgegeben hat wird Titanfall 2 keine besonderen Boni für X-Box One Spieler bieten. Sicherlich haben sich im Vorfeld schon einige PC und X-Box One Spieler darauf gefreut früheren Zugriff auf Titanfall 2 zu bekommen, aber das wird es wohl nicht geben. Titanfall 2 wird weder Teil von EA Access sein oder über Origin früheren Zugriff auf Titanfall 2 bieten. Dieses Mal werden also alle Spieler den gleichen Start und die gleichen Voraussetzungen haben.

Normalerweise erhalten EA Access Nutzer deutlich früher Zugriff auf Spiele und DLC´s sowie meist einen Rabatt von 10% beim kauf neuer Titel. EA Access bietet zudem Zugriff auf eine Vielzahl von EA Titeln die in der Mitgliedsgebühr schon drin sind. EA Access ist bereits ab 23,99,- im Jahr erhältlich.

