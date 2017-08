Tina guo präsentiert neues Musikvideo zu WoW

Gedreht wurde der neue Clip der weltbekannten Cellistin und Videospiel-Fanatikerin aus L.A. in den berühmten Studios60, in denen auch Kanye West oder Sia Videos aufnehmen. In ihrem Video spielt Tina zwei Charaktere aus World of Warcraft: den einer Nachtelfe und Sylvanas Windläufer. Für die Darstellung der Nachtelfe verbrachte Tina Stunden in der Maske um sich von oben bis unten mit Body Paint bemalen zu lassen: “I love the music in World of Warcraft, and shooting a music video for my version of the main theme was so much fun. I loved being able to channel the characters of a Night Elf and Sylvanas Windrunner. The night elf required hours of purple body paint application that also took many hours of scrubbing to get off, but it was worth if! I hope you enjoy the video.“