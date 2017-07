The Wolf Among Us wird 2018 fortgesetzt

Telltale Games, DC Entertainment und Warner Bros. Interactive Entertainment haben sich erbarmt und die Entwicklung einer weiteren Staffel von „The Wolf Among Us: A Telltale Games Series“ offiziell verkündet. Das Spiel basiert auf Bill Willinghams Comicbuch-Reihe „Fables“ und soll 2018 im typischen Telltale Games Episodenformat in die zweite Staffel gehen.

Im Rahmen des Summer Updates 2017 sind die Entwickler auf die hohe Nachfrage der Community eingegangen und gaben bekannt gegeben, dass die zweite Staffel zu „The Wolf Among Us“ in der zweiten Jahreshälfte 2018 für Playstation 4, Xbox One, PC, Mac, iOS und Android starten soll. Einen offiziellen Titel hat die zweite Staffel zwar noch nicht erhalten, jedoch wird die Handlung erneut um die zurückkehrenden Charaktere Bigby Wolf und Snow White gesponnen.

Die erste Episode der ersten Staffel ist bereits im Oktober 2013 erschienen und wurde 2014 sogar für das Spiel des Jahres gehandelt. Viele namhafte Publikationen lobten die originelle Story und Erzählung. Auch uns hat das Spiel damals begeistert und hat in unserem Test stolze 92% einheimsen können. Wir freuen uns darauf in die Fabelwelt um den „bösen, großen Wolf“ Bigby wieder eintauchen zu dürfen. Wie sieht es bei euch aus? Freut ihr euch auf die zweite Staffel?

Unterhalb des Artikels haben wir für euch das Summer Update 2017 von Telltale Games eingebunden, worin es auch um eine zweite Staffel zu „Batman: The Telltale Series“ und die finale Staffel zur „The Walking Dead: The Telltale Series“ geht.