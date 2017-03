The Walking Dead Staffel 3 Episode 3 „Above the Law“ erscheint am 28.März

Im Rahmen eines Panels auf der PAX East 2017 in Boston verkündete Telltale Games den Veröffentlichungstermin der dritten Episode von „The Walking Dead Staffel 3 – Neuland“. Die dritte Episode des spannenden Adventures heißt „Above the Law“ (wörtlich übersetzt: „Über dem Gesetz“) und soll am 28.März 2017 für Playstation 4, Xbox One und PC erscheinen.

Am 13.März 2017 ist hierzulande bereits eine Retail Fassung für die Konsolen veröffentlicht worden, welche die Komplette dritte Staffel zu einem Preis von 24,99€ (PS4) und 22,99€ (Xbox One) beinhaltet. Auf der Disc ist nur die erste Episode vorhanden und die restlichen Episoden muss man sich dann aus dem jeweiligen Store herunterladen.

Ein Trailer zur dritten Episode soll noch folgen, dieser wurde bisher nur einem ausgewählten Publikum auf der PAX East 2017 gezeigt.

