The Surge wird in einem neuem Trailer inkl. Entwicklerkommentaren präsentiert

In einem knapp 14 Minuten langen Gameplay Video präsentiert uns Game Designer Adam Hetenyi von Deck 13 das Spiel The Surge und kommentiert das Geschehen. Hierzu teilt er uns weitere Informationen zur Handlung und zum Spieldesign mit. Wir sehen die Umgebungen der Industrie- sowie Forschungseinrichtungen des Unternehmens CREO, welches für die Katastrophe verantwortlich ist. Wir steuern einen neuen Mitarbeiter des Konzerns und setzen uns mit der Bedrohung auseinander, hierfür verwenden wir ein Exoskelett. Das Exoskelett war eigentlich nicht für den Kampf bestimmt, deshalb wird sich dieses im Verlauf des Spiels aufrüsten lassen. Die Kämpfe werden etwas Strategie von uns erfordern, denn wir können einzelne Gliedmaßen der Gegner anvisieren und so gezielt die Schwachstellen angreifen. In der Welt von The Surge werden wir nicht nur Feinde antreffen, denn es haben auch andere überlebt, die unsere Hilfe benötigen oder uns die ihre anbieten.

The Surge soll im Mai 2017 für PS4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden.

