The Surge im Accolades Trailer

Publisher Focus Home Interactive veröffentlichte einen neuen Trailer zu ihrem vor kurzem erschienenen Hardcore-Action-RPG The Surge, dabei handelt es sich um einen Accolades Trailer, welcher euch ausgewählte Pressestimmen samt Gameplay präsentiert. Den Trailer haben wir euch unterhalb des Artikels eingebunden.

Falls euch The Surge nichts sagen sollte, es handelt sich dabei um ein Action Rollenspiel, welches in dieselbe Kerbe wie die Souls Reihe aus dem Hause From Software schlägt. Als einzigartiges Feature kann hier das Loot-system genannt werden, denn eure neue Ausrüstung reißt ihr euren Gegnern wortwörtlich vom Körper. Gefällt euch der Helm eures Gegners, kein Problem, Kopf anvisieren, abschlagen, Helm kassieren. Klingt Brutal? Ist es auch. Das ganze findet in einem postapokalyptischen Science Fiction Setting statt.

The Surge wurde am 16.Mai 2017 für die Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht.