The Surge hat den Gold-Status erreicht

Der Publisher Focus Home Interactive und die Entwickler von Deck 13 sind stolz verkünden zu können, dass ihr kommendes Hardcore Action RPG The Surge den Gold-Status erreicht hat und der geplante Veröffentlichungstermin am 16.Mai 2017 eingehalten werden kann. Das Spiel erscheint für die Playstation 4, Xbox One und den PC.

Nichts desto trotz arbeiten die Entwickler weiterhin hart an dem Titel und lassen weiteren Feinschliff in den Day One Patch fließen, welcher ebenfalls bereits bestätigt wurde. Darüber hinaus gab man weitere Informationen zur PS4 Pro Unterstützung preis und verkündete, dass man diese in zwei kommenden Updates implantieren wird. Das erste Update wird am Veröffentlichungstag bereitgestellt und lässt die Spieler wählen, ob sie in 4K mit 30fps oder in 1080p mit 60fps spielen möchten. Das zweite Update wird etwas später folgen und wird die HDR Option hinzufügen.

