The Man in the High Castle Staffel 2

Die Zukunft gehört denen, die sie verändern! Das preisgekrönte Amazon Original The Man in the High Castle ist mit der zweiten Staffel zurück bei Amazon Prime Video. Die Fortsetzung der Emmy-preisgekrönten Serie feiert am 13. Januar in der deutschen Synchronfassung exklusiv Premiere bei Deutschlands beliebtestem Video-Streaming-Service. Die englische Originalversion ist bereits bei Amazon Prime Video verfügbar.

The Man in the High Castle basiert auf Phillip K. Dicks gleichnamigen Erfolgsroman und der Frage: Wie sähe eine Welt aus, in der die Alliierten den zweiten Weltkrieg verloren hätten? In der zweiten Staffel scheint der vorübergehende Frieden zwischen den Hegemonialmächten Deutschland und Japan zu zerbrechen. Handelsminister Tagomi (Cary-Hiroyuki Tagawa) bereut den erfolgreichen Schmuggel von Nukleartechnik aus dem Reich. Juliana Crain (Alexa Davalos) hat die Widerstandsbewegung verraten und sucht ausgerechnet Zuflucht im Reich. Sie hat Nazi-Agent Joe Blake (Luke Kleintank) die Flucht aus den Pacific States mit einem Film ermöglicht, der eigentlich für den “Mann im hohen Schloss“ bestimmt war. Jetzt muss sich Joe entscheiden: Hört er auf sein Gewissen oder baut er auf eine Karriere im Reich?

Neu in der zweiten Staffel ist Charakterdarsteller Stephen Root. Er spielt den mysteriösen Abendsen, der für die Widerstandsbewegung die geheimnisvollen Filme sammelt, die scheinbar alternative Versionen der Wirklichkeit zeigen.

