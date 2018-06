The Lord of the Rings The Living Card Game – Wird Ende August als Early-Access-Titel vertrieben

Publisher Asmodee Digital gab bereits vor einigen Monat bekannt, dass an einem Kartenspiel zu J.R.R. Tolkiens „Der Herr der Ringe“-Franchise gearbeitet wird. Wie man nun bekannt gibt wird das Spiel, mit dem Namen „The Lord of the Rings: The Living Card Game“, Ende August in die Early-Access-Phase starten.

In „The Lord of the Rings: The Living Card Game“ werden die Spieler sich ihre Gruppe an Helden zusammenstellen können, um im Rahmen einer Story-Kampagne gegen die Armeen Saurons in die Schlacht zu ziehen. Bisher befindet sich der Titel für den PC in Entwicklung, es sollen auch Umsetzungen für Mac, iOS und Android erfolgen, ob auch die Konsolen, wie Playstation 4, Xbox One oder Nintendo Switch bedacht werden ist bisher nicht bekannt.

„The Lord of the Rings: The Living Card Game behält beliebte Elemente des physischen Kartenspiel-Abenteuers, wie die Erzählung und die Möglichkeit, mächtige Charaktere und Artefakte im Spiel einzusetzen, bei und macht ein einzigartiges interaktives Erlebnis für den PC daraus“, so Tim Gerritsen, Head of Fantasy Flight Interactive. „Die digitale Adaption lädt Spieler, die das Kartenspiel noch nicht kennen, dazu ein, neue Abenteuer in der fantastischen Welt von J.R.R. Tolkien zu erleben.“

„The Lord of the Rings: The Living Card Game“ wird am 28. August als Early-Access-Titel erweblich sein. Auch wenn bisher nur eine Singleplayer-Kampagne geboten wird, soll die finale Version des Spiels auch einen kooperativen Mehrspieler-Modus für zwei Spieler bieten. Darüber hinaus gibt man noch einmal zu verstehen, dass die finale Version von „The Lord of the Rings: The Living Card Game“ als Free2Play-Titel vertrieben wird. Unterhalb des Artikels seht ihr den Ankündigungstrailer.