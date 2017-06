The Lego Ninjago Movie Videogame samt Trailer und Releasetermin angekündigt

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games und The LEGO Group kündigten heute offiziell The Lego Ninjago Movie Videogame an. Erscheinen soll das Spiel bereits am 22. September 2017 für die Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC (via Steam). Unterhalb des Artikels könnt ihr euch den Aknündigungstrailer ansehen.

„Das Spiel beinhaltet acht große, actiongeladene Orte aus der Handlung von The Lego Ninjago Movie. Jeder Ort hat seinen eigenen, einzigartigen Dojo der Herausforderungen, wo Spieler ihre Kampffähigkeiten erproben und mit immer stärkeren Gegnern kämpfen können. Mit Kampf-Landkarten können Spieler auch in vier verschiedenen Spielmodi gegen Freunde und Familie antreten. Lokal können im Split-Screen-Modus bis zu vier Spieler gegeneinander spielen“, so die offizielle Beschreibung zum Spiel.

In The Lego Ninjago Movie Videogame werdet ihr Lloyd, Nya, Jay, Kai, Cole, Zane und Master Wu steuern können, um mit Ehre und Können die Heimatinsel Ninjago gegen Lord Garmadon und seine Hai-Armee zu verteidigen. Dabei gilt es die Ninja-Beweglichkeit zu meistern, welche euch ermöglicht an Wänden entlangzulaufen und hoch in die Luft zu springen. Im Laufe des Spiels steigert ihr euren Ruf, verbessert die Fähigkeiten eurer Ninjas und nutzt die Kraft des Spinjitzu.