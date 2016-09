The Last Guardian – Neues Gameplayvideo verkürzt Wartezeit

Auch wenn das lang erwartete The Last Guardian immer wieder verschoben wird und das Spiel unter einem schlechten Stern zu stehen scheint versüßen uns die Macher wenigstens mit einem neuen Gameplayvideo die Wartezeit. In insgesamt 20 Minuten könnt ihr ein paar neue Gameplayszenen sehen.

Auch wenn es natürlich keine Entschädigung ist jemand anderem beim zocken zuzuschauen wenn man selbser spielen will, so kann uns das neue Video zumindest noch ein Stückchen weiter anheizen. Derzeit soll the Last Guardian am 6.Dezember 2016 veröffentlicht werden, pünktlich zu Nikolaus also…

Wie seht ihr das? Ist The Last Guardian ein Titel den ihr unbedingt spielen wollt, oder interessiert euch das Game eher weniger?

