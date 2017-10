The Evil Within 2: Der Launch-Trailer ist da

Bereits am 13.Oktober 2017, also diesen Freitag den 13., wird Bethesdas neues Survival-Horror Spiel „The Evil Within 2“ für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht und für alle die dem Release bereits eifrig entgegenfiebern, hat Bethesda den Launch-Trailer veröffentlicht. Diesen könnt ihr euch unterhalb des Artikels ansehen.

In „The Evil Within 2“ steuert der Spieler erneut Detective Sebastian Castellanos, welcher versucht seine Tod geglaubte Tochter Lily Castellanos zu retten, dafür muss er sich mit der mysteriösen Mobius Gesellschaft zusammentun, welche für sein Leiden verantwortlich ist. Dafür begibt sich Sebastian in die Kleinstadt Union, welche mit Lilys Geist als Kern mit der sogenannten STEM Apparatur erbaut wurde. Hier ist „sein Verstand seine mächtigste Waffe gegen die lauernden Schrecken – und Erlösung ist nur tief im Inneren des STEM zu finden.“

„Wir wollten mit The Evil Within 2 ein Spiel erschaffen, das den von Fans so geliebten surrealen Horror und das Gameplay aus dem ersten Teil beibehält, dabei aber eine wesentlich offenere Welt zum freien Erkunden bietet und tiefer in die Geschichte von Sebastian eintaucht. Wir haben das Anpassungssystem verbessert und ein neues Crafting-System eingeführt – so hat der Spieler eine Vielzahl an Möglichkeiten, im STEM zu überleben“, so Bethesda.

Darüber hinaus wird die surreale Welt von gestörten Monstern in Menschengestalt manipuliert und gesteuert. „Sie sind der wahre Schrecken, der Sebastian im Inneren des STEM auflauert: Der wahnsinnige Fotograf Stefano und der rechtschaffene Priester Theodore sind darauf aus, das geschwächte System zu einem Spielplatz ihrer kranken Fantasien zu machen“, so die Verantwortlichen.