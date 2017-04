The Elder Scrolls Online kann eine Woche lang getestet werden

Das MMORPG The Elder Scrolls Online ist seit dem 04.April 2014 für PC und Mac erhältlich und erschien am 09.Juni für Playstation 4 und Xbox One. Wer sich noch nicht dazu durchringen konnte das Buy-to-Play Spiel (ihr müsst nur einmalig für das Hauptspiel zahlen und benötigt kein Abo) zu kaufen, der erhält die Möglichkeit ab dem morgigen Dienstag den Titel ausgiebig zu testen. Die Testphase beginnt offiziell ab dem 11.April 2017 16 Uhr unserer Zeit und endet am 18.April 2017. Sieben Tage lang habt ihr uneingeschränkten Zugriff auf den Titel und könnt ganz Tamriel unsicher machen.

Die Free Play-Woche bietet (Herstellerbeschreibung):

Das gesamte Grundspiel: Sie erhalten Zugang zum kompletten Grundspiel The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited. Gehen Sie in dieser gewaltigen offenen Welt wann Sie wollen und mit wem Sie wollen wohin Sie möchten, und erschaffen Sie einen Helden ganz nach Ihren Vorstellungen.

500 kostenlose Kronen: Jeder Spieler erhält 500 Kronen, die im Kronen-Shop für tolle Kostüme, einzigartige Begleiter, hilfreiche Schriftrollen und mehr ausgegeben werden können.

Fortschrittsspeicherung: Sämtliche erstellten Charaktere, gekauften Kronenpakete, alle Gegenstände, die Sie im Kronen-Shop erwerben und aller Fortschritt, den Sie in der Free-Play-Woche machen, werden beim Kauf der Vollversion dauerhaft übernommen.

Ausprobieren, kaufen und sparen: In der Free-Play-Woche erhalten Sie Rabatt auf das Grundspiel The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited oder die The Elder Scrolls Online: Gold Edition, welche das Grundspiel sowie die vier großen DLC-Pakete enthält: Imperial City, Orsinium, Thieves Guild und The Dark Brotherhood.

Alle interessierten können sich das Spiel ab morgen 16 Uhr für das System ihrer Wahl herunterladen und direkt spielen. Unterhalb des Artikels haben wir für euch den Ankündigungstrailer zum kommenden Addon Morrowind eingebunden, welches am 06.Juni 2017 veröffentlicht werden soll.

