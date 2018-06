The Crew 2 präsentiert sich im Launch-Trailer

Publisher Ubisoft und die Entwickler von Ivory Tower haben den offiziellen Launch-Trailer zum Online-Open-World-Rennspiel „The Crew 2“ veröffentlicht.

In nur wenigen Tagen wird Publisher Ubisoft das Online-Open-World-Rennspiel „The Crew 2“ vom Ivory Tower Studio, die sich bereits für den ersten Ableger verantwortlich zeigten, weltweit veröffentlichen. Passend zum nahenden Verkaufsstart hat man nun einen Launch-Trailer bereitgestellt, den ihr unterhalb des Artikels findet.

„Versammle deine Crew und starte deine Reise durch die Motornation! Sammle Follower, mach dir einen Namen und werde der beste Pilot aller Zeiten. Das Rennen hört niemals auf, der Spaß hat kein Ende. Es erwarten dich viele spannende Herausforderungen! Autos, Motocross, Flugzeuge und Boote, du hast alles was du brauchst, um dich an die Spitze zu kämpfen“, so die offizielle Spielbeschreibung.

„The Crew 2“ wird am 29. Juni 2018 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Alle Käufer der Gold-Edition können bereits ab heute durch das virtuelle Abbild der USA zu Land, Wasser und Luft düsen.