The Crew 2 – Open Beta auf allen Plattformen gestartet

Bereits seit der eigenen Pressekonferenz auf der E3 2018 vom 11. Juni 2018 hat Publisher Ubisoft allen interessierten Spielern die Gelegenheit gegeben den Beta Klienten zum Open-World-Rennspiel „The Crew 2“ herunterzuladen. Ab sofort kann die offene Beta über Playstation 4, Xbox One oder dem PC gespielt werden.

Erst kürzlich wurde der geschlossenen Beta-Test zu „The Crew 2“ beendet und schon können sich alle interessierten Spieler in einer offenen Beta-Phase in die Open-World stürzen. Ab sofort könnt ihr auf den beiden Konsolen Playstation 4 und Xbox One, wie auch auf dem PC das Rennspiel selbst testen. Die Open Beta wird vom 21.06.2018 bis zum 25.06.2018 um 10 Uhr zugänglich sein.

In „The Crew 2“ können die Spieler, in einer Nachbildung der Vereinigten Staaten, die offene Spielwelt frei erkunden und können auf eine große Auswahl an Autos, Motorrädern, Booten und Flugzeugen zugreifen. Dabei werden die Spieler sogar mitten im Rennen ihre Fahrzeuge wechseln können. In der Beta von „The Crew 2“ stehen den Spielern acht unterschiedliche Motorsport-Disziplinen zur Verfügung. Darunter sind auch kooperative Multiplayer-Partien mit anderen Beta-Teilnehmern möglich.

Die acht spielbaren Disziplinen:

Street Race

Powerboat

Rally Raid

Aerobatics

Touring Car

Drift

Motocross

Jetsprint

Alle Beta-Teilnehmer erhalten für das finale Spiel eine Belohnung. Zudem lässt sich über den Ubisoft Club ein exklusiver goldener Helm für den Spiel-Charakter freischalten, welcher ab dem Launchtag direkt im Spielinventar verfügbar sein wird. Die Vollversion von „The Crew 2“ wird am 29. Juni 2018 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht.