The Assembly PSVR Test

The Assembly aus dem Hause NDreams gehört wohl zu den wenigen, eher weniger beworbenen, Playstation VR Titeln. Dafür ist The Assembly aber auf jeden Fall ein ganzes Stück erwähnenswerter als viele der bisher gezeigten Titel, denn The Assembly versteht sich nicht nur als „leichter Einstieg“ in die VR technologie, was wohl besonders für Spieler die unter „Motion Sickness“ leiden interessant ist, sondern auch als komplettes Spiel, sprich ihr könnt/sollt mit The Assembly mehr als nur 5 Minuten verbringen. Wir haben das Spiel für euch ausführlich getestet und herausgefunden was euch bei The Assembly erwartet…

The Assembly ist eine Einrichtung in der Entwicklungs- und Forschungsarbeit betrieben wird. Allerdings nicht einfach nur so, sondern weit ab von jedweden Konventionen und Gesetzen. In The Assembly konzentriert man sich nicht darauf was man darf, sondern darauf was machbar ist. Das das natürlich nicht immer legal, oder sagen wir eigentlich so gut wie nie legal, sondern teilweise sogar sehr fragwürdig und unethisch sein kann ist wohl logisch. Nun hilft man aber der ganzen Welt damit und nimmt dafür eventuell kleine Kollateralschäden in kauf. Die Frage ist nur: „Wie weit wirst du gehen?“

