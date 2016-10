The Assembly PSVR Launch Titel bestätigt

The Assembly ist eine interaktive Geschichte aus dem Hause nDreams. Als Playstation VR Launch Titel konnte der Entwickler das Spiel jetzt bestätigen. The Assembly wird am 13.10. zusammen mit Playstation VR erscheinen. In The Assembly durchlebt ihr eine interaktive und immersive Geschichte in der es um eine Geheimnissvolle Organisation geht, die im Untergrund operiert. „The Assembly“ führt Forschungen und Experimente durch, fern ab von allen Gesetzen und aller Moral. Welche Geheimnisse verbirgt das Assembly? Was opfert man alles im Namen des Fortschritts? Im Spiel habt ihr die Möglichkeit zwei verschiedene Protagonisten zu steuern und die grundfesten des „Assembly“ zu erschüttern.

The Assembly wurde geschaffen um einen möglichst einfachen und guten Einstieg in die VR-Welt zu ermöglichen. Aus diesem Grund wird The Assembly auch komplett mit dem Playstation 4 Controller spielbar sein, ohne das ihr PS Move dazu braucht.

