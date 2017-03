Testwertungsübersicht zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Am morgigen Freitag, den 03.März 2017 erscheint The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Wii U und für Nintendo Switch. Die Internationale Fachpresse hat den Titel bereits ausführlich testen können und ihre Reviews veröffentlicht.

Sieht man sich diese Traumwertungen an, dann erkennt man, dass Nintendo nichts anderes als ein Meisterwerk abgeliefert hat. Auf „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ mussten Fans sich zwar ganze 4 Jahre gedulden, aber das Warten hat sich anscheinend mehr als gelohnt. Links neues Abenteuer wird euch um die 40 Stunden fesseln können und Hyrule in einer nie dagewesenen Schönheit präsentieren.

Wertungsübersicht:

Gefällt mir: Gefällt Lädt…