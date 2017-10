Testwertungen von „Assassin’s Creed Origins“ in der Übersicht

Heute haben wir bereits über den neusten Assassinen Streich aus dem Hause Ubisoft berichtet und nun können wir euch die ersten internationalen Testwertungen zu „Assassin´s Creed Origins“ präsentieren. Dabei scheinen sich die internationalen Kollegen alle einig zu sein, dass das neue Assassinen Abenteuer durchaus unterhalten kann.

Morgen, am Freitag dem 27.Oktober 2017, wird man „Assassin´s Creed Origins“ für Playstation 4, Xbox One und den PC erwerben können. Laut den Kollegen von Dualshockers handelt es sich beim neusten Ableger um den „denkwürdigsten Assassin´s Creed Teil seit langem“, vor allem die Story wir gelobt, auch wenn der Einstieg als etwas verwirrend beschrieben wird, da bereits am Anfang viele Zeitsprünge vorherrschen und man konzentriert bei der Sache sein muss. Auch die Nebenaufgaben sollen dieses Mal wesentlich Umfangreicher und spannender sein. Zudem wird die gewaltige Spielwelt, die Rollenspielelemente und das Kampfsystem gelobt, jedoch ist der Titel nicht ganz Bugfrei und weist noch einige Grafikfehler auf, die möglicherweise bereits mit dem Day One Patch behoben sein werden.

Erste Wertungen: