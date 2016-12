TESO: Chaos Arena kommt zurück

Nächste Woche hat Sheogorath bei The Elder Scrolls: Legends das Sagen. Der Daedrafürst des Wahnsinns stürzt das strategische Kartenspiel mit einem zeitlich begrenzten Spezial-Event ins Chaos und rüttelt an den Grundfesten der PvP-Arena. Ab dem 14. Dezember gibt es den neuen alternativen Spielmodus Chaos-Arena, bei dem zufällige Reihen-Regeln und Szenarien für Überraschungen sorgen. Hier müssen die Spieler improvisieren und spontan neue Strategien austüfteln.

Die Chaos-Arena ist ein neuer optionaler PvP-Modus, der jeder Partie zufällige Spezialszenarien oder Reihen-Regeln verleiht. Zu den Spezialszenarien gehören zum Beispiel Partien, in denen es zu Beginn extra Magicka gibt oder bereits Karten in den Reihen platziert sind. Oder wie wäre es mit einem Tausch der beiden Spielerdecks? Auch die besonderen Reihen-Regeln haben es in sich. Zum Beispiel werden Karten mit zufälligen Gegenständen ausgestattet oder vom Winde verwehte Karten wechseln zufällig die Reihe. Es kann auch bestimmte Reihen geben, in denen das Ausspielen von Karten zufällige Verstärkungen und Boni bewirkt. PvP-Aufregung ist garantiert, denn spezielle Bedingungen und Szenarien gab es zuvor nur in PvE-Partien.

Zusammen mit der Chaos-Arena erscheint das neue Spezialkarten-Set Tollhaussammlung, dessen Karten den Spielern ganz neue strategische Optionen bieten. Mit dem Kauf der Tollhaussammlung erhält der Spieler drei Exemplare jeder Karte sowie ein Arena-Ticket, sodass er sich sofort in die Chaos-Arena stürzen kann. Die Karten dieser Sammlung sind sofort in allen Arena-Modi verfügbar, darunter auch in Sheogoraths verrückter Chaos-Arena. Ab dem 14. Dezember können diese Karten im Shop mit Gold oder echtem Geld erworben werden.

Chaos-Arena startet am 14. Dezember und endet am 19. Dezember.

