Team Ninja arbeitet im Moment an mehreren Projekten

Team Ninja, das Studio hinter beliebten Spielen wie „Ninja Gaiden“, „Dead or Alive“ oder „Nioh“, bestätigte aktuell an mehreren Projekten zu arbeiten, welche sich an ein weltweites Publikum richten sollen. Zum Leidwesen aller Fans konnten leider keine konkreten Details zu den Projekten in Erfahrung gebracht werden.

Erst kürzlich gab das Studio bekannt, dass man die Unterstützung des Beat´em´ups „Dead or Alive 5“ einstellt. Die dadurch frei gewordenen Ressourcen sollen dazu genutzt werden sich komplett neuen Titeln zu widmen. Studio-Oberhaupt Yosuke Hayashi bestätigte in einem aktuellen Statement, dass derzeit mehrere Spiele bei Team Ninja entstehen. Um welche Titel es sich dabei handelt, darüber kann nur spekuliert werden. Gerüchte um einen Nachfolger zu „Nioh“ und „Dead or Alive 5“ machen aktuell im Netz die Runde, doch es ist auch die Rede davon, dass Team Ninja eine komplett neue IP ins Rennen schickt. Vielleicht arbeitet das Team auch endlich an einem neuen „Ninja Gaiden“-Ableger.